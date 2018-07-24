وزير سابق: فساد القطط الصغار هو الأخطر

إعتبر وزير الدولة السابق بالمالية، عزالدين إبراهيم، محاربة الفساد التي تقودها السلطات هذه الأيام (أمر جيد)، لكنه عد محاربة القطط السمان وحده ليس كافياً .
وأشار إبراهيم في حديث له أن أخطر أنواع الفساد هو فساد الصغار وليس الكبار، ووصف فسادهم بـ(سوسة) تنخر في الأساس وذلك بظهور الرشاوي في المعاملات الحكومية والإختلاسات التي تؤثر في المجتمع .
ورأى عزالدين وبحسب صحيفة مصادر، أن العلاج العدلي لوحده غير كافي وغير جذري، معتبراً أن الآلية الأنجع هي العلاج الوقائي بإجراءات تمنع وقوع الشخص في الفساد، وأن تتم حوسبة المعاملات الإلكترونية وعدم إنشاء الفة بين المسؤول والمواطن .
الخرطوم (كوش نيوز)