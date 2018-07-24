بلاد سبقت المغرب لتعيين المرأة مأذونة شرعية.. تعرف عليهن

عد صدور قرار بتعيين 299 امرأة بمنصب مأذونة شرعية في سابقة هي الأولى في تاريخ المغرب، حيث تقرر توظيف هؤلاء السيدات في هذا المنصب الذي كان معروفا أنه حكر على الرجال فقط، حيث ظل المشهد التقليدي المعروف للمأذون الشرعي مقتصرا على الرجال، لكن حتى هذا المجال اقتحمته السيدات أيضا.
ولم تكن المغرب هي الدولة الأولى التي توافق على تعيين سيدات في منصب مأذونات شرعيات، فقد سبقتها مصر والإمارات وفلسطين.
وفي السطور القليلة القادمة يرصد مصراوي أشهر من عملن في منصب المأذونة الشرعية:
1- أمل سليمان – مصر
تعد “أمل سليمان عفيفي” هي أول مأذونة شرعية يتم تعيينها في هذه المهمة في مصر والعالم الإسلامي، وكانت أمل قد تقدمت بأوراقها لهذا المنصب في 25 فبراير 2008 عند خلو هذا المنصب بعد وفاة مأذون حي ثان بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية والتي تنافست على هذا المنصب مع 10 رجال، وهي حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق عام 1998 وحاصلة على دبلومين في القانون العام والجنائي عام 2005.
2- فاطمة العواني – الإمارات
تعتبر ” فاطمة العواني” هي أول مأذونة شرعية تم تعيينها في نوفمبر 2008، بدائرة القضاء بأبو ظبي، وهي حاصلة على بكالوريوس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 2000، والتحقت بالعمل في القضاء عام 2001 في وظيفة كاتب عدل، حيث شغلت هذا المنصب لمدة 7 سنوات – وفقا لموقع جريدة الاتحاد – .
3- تحرير حماد – فلسطين
“تحرير حمّاد” أول مأذونة شرعية في فلسطين، تعمل بمحكمة رام الله الشرعية، وكانت قد تسلمت منصبها في عام 2015، بعد أن تقدمت بطلب لقاضي قضاة فلسطين لشغل هذا المنصب، وتمت الموافقة على طلبها نظرا لعدم وجود موانع قانونية أو شرعية لتوليها من قبل إمرأة – وفقا لمكتب أمد للإعلام-.
4- أم كلثوم محمد يونس حسنين – مصر
أم كلثوم محمد يونس حسنين، أول مأذونة في أسوان، وكانت قد تسلمت منصب مأذونة شرعية عام في مايو 2017، في محكمة الأسرة بمدينة أسوان، وتخرجت عام 1979 في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، وكانت هي السيدة الوحيدة ضمن 7 متقدمين لشغل الوظيفة بمحكمة الاسرة بأسوان.
5- سحر محمد بركة عثمان – مصر
تعتبر “سمر محمد بركة عثمان ” ثاني مأذونة شرعية خلال عام 2017 بأسوان، حيث وافقت محكمة الأسرة للمرة الثانية خلال هذا العام على قبول ” سمر محمد بركة ” في هذا المنصب، وتعد أصغر مأذونة تتقلد هذا المنصب حيث تبلغ من العمر 26 عاما، وحاصلة على ليسانس الحقوق عام 2013
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