ترجمة غوغل تكشف رسالة تحذير مروعة عن “نهاية العالم”!

اكتشف بعض مستخدمي الإنترنت أنه عند كتابة كلمة “كلب” بالإنجليزية (dog) عدة مرات في ترجمة غوغل، وطلب تغييرها من عدة لغات إلى الإنجليزية، فستتلقى تحذيرا مروعا.
وتمت مشاركة لقطات من الاكتشاف الغريب على موقع “ريديت”، ما جعل الكثيرين يخشون على حياتهم، مع اندفاع البعض للتحقق من الأمر بأنفسهم وطلب ترجمة كلمة “كلب” بعد كتابتها عدة مرات. ويبدو أن هذا الأمر يعمل باستخدام عدة لغات متوفرة في ترجمة غوغل، بما في ذلك Maori وHausa وYoruba.
وتقول الرسالة الغريبة إن “ساعة يوم القيامة هي 3 دقائق في تمام الساعة الثانية عشرة، نحن نواجه شخصيات وتطورات دراماتيكية في العالم، تشير إلى أننا نقترب بشكل متزايد من النهاية وعودة المسيح”.
وانتشرت التكهنات على الإنترنت حول ما يمكن أن يكون وراء هذا الإنذار المشؤوم، حيث شملت معظم الاقتراحات الآتي: خللا في الكمبيوتر أو هاجس الموت الوشيك.
وعلى الأرجح، يرجع السبب إلى التغيير الذي أجرته خدمة ترجمة غوغل قبل سنوات، عندما بدأت باستخدام تقنية تعرف باسم “الترجمة الآلية العصبية”، وفقا لأستاذ جامعة هارفارد، ألكسندر راش، الذي قال إن النظام يمكن أن “يهلوس” عند وجود خلل في التغذية، وبالتالي يقدم نتائج غريبة.
صحيفة المرصد