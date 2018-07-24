ميسي ورونالدو يتسببان في طلاق زوجين

من المفترض أن تلعب الأحداث الرياضية مثل كأس العالم دورا في حشد الناس معا لدعم فرقهم المفضلة واللاعبين، لكن بالنسبة لزوجين روسيين متزوجين منذ 14 عاما كانت سببا في طلاقهما.
أرسين (40 عاما) وزوجته لودميلا (37 عاما) كلاهما من عشاق كرة القدم، التقيا في بداية حياتهما خلال كأس العالم 2002، ورغم أنهما يشجعان فرقا مختلفة لم يمنعهما ذلك من الزواج.
لكن حبهما لاثنين من أكثر المنافسين في تاريخ كرة القدم الحديث – ليونيل ميسي وكرستيانو- أنهى زواجهما الذي دام 14 عاما.
وقال أرسين إنهما يتشاجران دائما بسبب ميسي ورونالدو، لكن كأس العالم الأخير كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.
فبعد خروج الأرجنتين من كأس العالم، بدأت لودميلا تسخر من أداء ميسي، وتجاهلها. لكنه لم يتمكن من كبح غضبه أثناء مباراة الأرجنتين ونيجيريا عندما سخرت منه مرة أخرى.
وأضاف أنه قرر جمع أغراضه وتركها إلى الأبد، حيث ذهب في صباح اليوم التالي إلى السجل المدني في تشيليابينسك وقدم طلبا للطلاق.
بوابة فيتو