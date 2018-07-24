زيادات في السلع والغرفة التجارية تقول إن الوضع صار صعباً

أفاد بعض التجارلـ(السوداني) حدوث زيادة كبيرة في أسعارالسلع الاستهلاكية وتوقف أغلب المصانع نتيجة زيادة التكلفة.
وقال رئيس شعبة الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى لـ(السوداني) إن التخبط في السياسات الاقتصادية وعدم وضوحها أثر على الأسواق وتسبب في حالة من الركود الحاد وزيادة أسعار السلع بنسبة تتجاوز الـ (100%) ، وزاد: الوضع صار أكثرمن صعب .
وأشار تاجر بالسوق العربي فضل حجب اسمه لـ(السوداني) إلى أن الشركات والمصانع التي توقفت عن البيع عاودت مرة أخرى لطرح منتجاتها في الأسواق ولكن بزيادة كبيرة ولفت إلى أن سعر شاي الغزالتين قفز إلى (120)جنيهاً لعبوة (450)جرام وسعرالكرتونة(1040) جنيها. وأوضح أن الزيادة نتجت عن ارتفاع التكاليف فيما قفز دقيق سيقا إلى (223)جنيهاً بدلاً عن(193-200)جنيه أما سعرالكيلو فقفز إلى (25)جنيهاً بدلاً عن(20)جنيهاً فيما قفز سعرالطحنية عبوة (3)كيلو إلى(250)جنيهاً بدلاً عن(220)جنيهاً.
وأضاف التاجرإيهاب محمد أن زيادة أسعار الدقيق أثرت على النشويات حيث قفز سعرالكرتونة (20) كيس إلى(265)جنيهاً بدلاًعن (214)جنيهاً. أما سعر الكيس قفز إلى (15)جنيهاً بدلاً عن (10-12)جنيهاً واصفا حركة البيع بالضعيفة، وقال إن هنالك شحاً طفيفاً في بعض البضائع وزيادة في السكرالمستورد عبوة (10)كيلولـ(250)جنيهاً بدلاً عن (235)جنيهاً فيما قفزت الزيوت البيضاء إلى (1,100) جنيه بدلاًعن (1000) جنيه فيما قفزت صلصة سعيد إلى (390) جنيهاً بدلاًعن (353) جنيهاً للكرتونة. وأوضح أثر ارتفاع سعر الصرف سلباً على السلع مع توقعات بزيادة جديدة حال استمرار الارتفاع فيه.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
ابو الوضوع
2018/07/24 at 5:53 م (UTC 3) رابط التعليق
الكدايس القذرة