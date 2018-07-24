أمريكا تعلن استعدادها لتطوير علاقاتها مع السودان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، استعداده للعمل مع نظيره السوداني، الدرديري محمد أحمد، لتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً اهتمامه بمجالات وفرص التعاون الثنائي.
وامتدح بومبيو في رسالة تهنئة لنظيره الدرديري أمس، ما تحقق من نتائج إيجابية في ضوء خطة الارتباط البنَّاء، خاصةً في مجالات مكافحة “الإرهاب” وإيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق الأمن الإقليمي.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية في تعميم صحفي، حرص السودان على المضي قدماً في مسيرة التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا كافة، وتحقيق الأمن والسلام في الإقليم.
وجددت عزم وتصميم السودان على دعم ومساعدة كافة الأطراف في مفاوضات جنوب السودان التي تستضيفها الخرطوم تحت مظلة منظمة الـ”إيقاد”، بمساعدة ودعم الشركاء الدوليين، من أجل بلوغ الوساطة الإقليمية لمبتغاها والتوقيع على وثيقة سلام تعيد الأمن والاستقرار لجنوب السودان وشعوب المنطقة كافة.
صحيفة السوداني.