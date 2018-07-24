الكشف عن وجود مدير شركة شهيرة في قضية مياه الولاية بطرف جهاز الأمن

كشف ضامن المتهم الثاني مدير شركة شهيرة في قضية هيئة مياه ولاية الخرطوم باستيراد مواد تنقية شرب مخالفة، وجود المتهم الثاني بطرف جهاز الأمن.
وقال ضامن المتهم الثاني أمام قاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام فهمي عبدالله، إنه قصد استعلامات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن استفساره بوجود المتهم الثاني في القضية وأكد وجوده بطرفهم، فيما نبه الضامن للمحكمة بأنه لم يتسلم أي إفادة حول ذلك، في وقت طالب الاتهام بإلقاء القبض على المتهم الثاني لتغيبه عن الجلسات المحددة لسماع شهود الاتهام، فيما منحت المحكمة الضامن فرصة أخرى لإحضار المتهم الثاني أو إحضار إفادة مكتوبة ومختومة من جهاز الأمن تفيد بوجوده لديهم بعد تسليمه المحكمة.
الجدير بالذكر أن المتهم الثاني يواجه الاتهام باستيراد مواد تنقية شرب مخالفة للمواصفات إلى جانب مدير الهيئة السابق.
صحيفة السوداني.