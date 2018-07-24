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عالمية

2018/07/24

2018/07/24


مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: حذرنا سوريا من انتهاك اتفاق فصل القوات لعام 1974



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أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن بلاده حذرت سوريا من انتهاك اتفاق فصل القوات لعام 1974.

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى أن إسرائيل حاولت الاتصال مع الطائرة السورية التي تم إسقاطها لكن لم يكن هناك إجابة.
وأعلنت سوريا اليوم عن قيام إسرائيل بإسقاط طائرة حربية سورية من طراز “سوخوي 22″.

وأكد مصدر عسكري سوري لـ”سبوتنيك” مقتل العقيد الطيار السوري عمران مرعي إثر إسقاط طائرته بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب الداعشي الذي يحتله مسلحو “داعش” الإرهابي عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.

وأشار المصدر إلى أن طائرة “سو22” كان يقودها منفردا العقيد الطيار عمران مرعي، والذي قضى إثر إسقاط طائرته بصواريخ باتريوت الإسرائيلية في الأجواء السورية فوق منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب سوريا.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ “باتريوت” لاعتراض مقاتلة سورية من طراز “سوخوي”، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان.

سبوتنك

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