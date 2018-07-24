مصرع وفقدان 10 أشخاص في أمطار وسيول ضربت (النهود)

لقي 7 أشخاص مصرعهم وفقد 3 آخرون جراء أمطار وسيول ضربت مدينة النهود بولاية غرب كردفان ليل الإثنين وسط أنباء عن انهيار سجن النهود ومقتل ثلاث نزلاء.
وبحسب شهود عيان لـ “سودان تربيون” فإن أمطارا غزيرة وسيول ضربت الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة النهود ما أسفار عن إنهيار 1500 ـ 2000 منزل.
وقال يس أحمد خليفة من حي أبو سنون بالنهود إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم على الأقل إلى جانب فقدان 3 بينهم طفلة. ودعا مسؤولي الولاية والمنظمات لمد يد العون للمتأثرين وإجراء عمليات حصر عاجلة للأضرار.
وأكد مصدر مطلع في المدينة لـ (سودان تربيون) إن بين القتلى السبعة ثلاث من نزلاء السجن الرئيسي الذي انهارت أجزاء منه بفعل الأمطار الغزيرة.
وقطعت السيول طريق “أمدرمان ـ بارا” الحديث الإنشأ، وهو يربط بين العاصمة السودانية وولاية شمال كردفان.
وفي شرق السودان دعا أسامة سعيد من حزب مؤتمر البجا المعارض إلى اطلاق نداء لإغاثة كسلا بعد أن اجتاح خور الأميري عدة أحياء بالمدينة يوم الإثنين، فضلا عن تهديد نهر القاش الموسمي للمنطقة.
وأكد سعيد أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم يوم الإثنين، فضلا عن إنهيار 500 منزل، موضحا أن المتأثرين الآن في العراء بلا مأوى.
واقترب نهر القاش الموسمي يوم الإثنين من تسجيل مناسيب العام 2003 القياسية عندما اجتاح مدينة كسلا، 480 كلم جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم، وتسبب فيضان أودية وأمطار غزيرة في إلحاق أضرار ببعض أحياء المدينة.
إلى ذلك بلغ منسوب النيل الرئيسي يوم الثلاثاء 14.13 سم بارتفاع عن يوم الإثنين بـ 43 سم عندما سجل 13.70 سم.
كما سجل منسوب نهر عطبرة 13.12 سم حيث سجل يوم الإثنين 12.80 بارتفاع 32 سم، ومقارنة بالعام الماضي ارتفع النيل الرئيسي 57 سم عن العام الماضي أما نهر عطبرة فسجل ارتفاع 2 سم عن العام الماضي.
إلى ذلك بثت بعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد” صورا لعناصرها من الوحدة الهندسية الباكستانية وهم يعملون تحت ظروف قالت إنها بالغت التعقيد خلال فصل الخريف، للمساعدة في أعادة تأهيل طريق “نيرتتي ـ قولو” بولاية وسط دارفور.
سودان تربيون.