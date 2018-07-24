اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 24 يوليو 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 46.00جنيه
الريال السعودي : 12.26جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 53.82جنيه
الدرهم الإماراتي : 12.60جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 12.62 جنيه
الجنيه الإسترليني : 60.26جنيه
الجنيه المصري : 2.57جنيه
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