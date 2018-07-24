معارضة جنوب السودان ترفض اتفاق السلطة والحكم

أعلن تحالف قوى المعارضة في جنوب السودان، تحفظه على اتفاق تقاسم السلطة والحكم المقترح من الوساطة، بعد رفض حكومة جوبا إعادة النظر في تقسيم الولايات.
وأعلنت الوساطة السودانية تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق قسمة السلطة والحكم بين فرقاء دولة جنوب السودان، الذي كان مقررا الخميس الماضي بطلب من وفد حكومة الجنوب، لكنها أكدت تلقيها تأكيدات من كل الأطراف بالتوقيع النهائي في 26 يوليو الجاري.
وأفاد بيان للتحالف تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء أن فريق الوساطة الذي يدير جولة التفاوض المنعقدة في الخرطوم، أبلغهم خلال اجتماع عقد السبت أن مفاوضو الحكومة أكدوا عدم الاستعداد لإعادة النظر في عدد الولايات البالغة 32، كما انهم عارضوا مشاركة تحالف المعارضة في مستويات الحكم الدنيا.
وفي أكتوبر 2015 حل الرئيس كير مجلس الولايات التي كانت 10 ولايات وأنشأ 28 ولاية جديدة، وهي الخطوة التي تم تفسيرها بعد ذلك على أنها انتهاك لاتفاق السلام الموقع أغسطس 2015 لإنهاء الحرب الأهلية في الدولة الوليدة.
وفي مرسوم منفصل صدر في 15 يناير 2017، أنشأ الرئيس أربع ولايات إضافية.
وأوضح التحالف في بيانه ان الولايات الـ 32تخالف اتفاق السلام الذي يسعى الوسطاء لتنشيطه، ورأى أن وفد جوبا يتحدى المنطق بالإصرار على التمسك بعدم المشروعية.
ودعا للعودة الى الوضع الافتراضي المنصوص عليه في اتفاق اديس ابابا أواخر يناير من العام 2016 والقاضي بالتقسيم لعشرة ولايات.
سودان تربيون.