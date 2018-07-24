هيئة الأرصاد تحذر من أمطار مصحوبة بالرياح

حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح قوية اعتباراً من ظهر الثلاثاء بولايات: كسلا، القضارف، الخرطوم، نهر النيل، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، كردفان ودارفور الكبرى.
ودعت المواطنين الساكنين بالقرب من مجاري السيول والخيران والمناطق المكشوفة، لأخذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة التي ضربت الأجزاء الجنوبية والشرقية بولاية الخرطوم وبعض الولايات صباح الثلاثاء.
ودعت مستخدمي طرق المرور السريع لتوخي الحذر، منوهة إلى استمرار العواصف الرعدية والأمطار، وناشدت المواطنين تنظيم الأنشطة الخارجية بحسب تنويهاتها.
وبحسب الهيئة, انخفضت درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، وستواصل الانخفاض خلال الساعات القادمة.
وارتفع منسوب النيل الرئيسي يوم الثلاثاء إلى 14,13سم بزيادة (43 سم) عن يوم الإثنين، فيما ارتفع منسوب نهر عطبرة إلى 13,12 سم.
شبكة الشروق