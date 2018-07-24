بيان لسفارة الإمارات بالخرطوم حول مانشرته جريدة لبنانية

أصدرت سفارة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم ، الثلاثاء، بيانا حول ما نشرته جريدة الأخبار اللبنانية جاء فيه :
اولا : أن التقارير المنشورة في الصحيفة المذكورة حول لقاء السفير الإماراتي مع مدير مكتب الرئيس السوداني عارية تماما عن الصحة ولا علاقة لها بأية مراسلات دبلوماسية إماراتية وهي من نسج خيال كاتبها وتفتقر للمهنية والمصداقية المطلوبة من وسائل الإعلام.
ثانيا : أصبح واضحا أن نشر الأخبار المسيئة للعلاقات بين الدول العربية يأتي امتدادا لما كانت الصحيفة قد بدأته من فبركة طالت سفارات الإمارات في بيروت وواشنطن ومسقط واستكمالا لسعيها لتشويه صورة دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية
الخرطوم 24-7-2018م (سونا)