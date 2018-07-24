تعرضت سيارات عدد من المواطنين كانت مصطفة بالقرب من شارع النيل ناحية برج الاتصالات إلى عمليات سطو وتحطيم للزجاج ، وقد نشر أحد المتضررين مقطع فيديو مثير يكشف تعرض أكثر من (5) سيارات لتحطيم الزجاج في محاولة للسرقه في أكثر مكان يمكن أن يتوفر فيه الأمن في الخرطوم ، وأنتقد صاحب العربة حديث الشرطة المكثف بوجود حماية وأمان لهذه المنطقة الحيوية ، وقال إن هذا المسلك يحدث بإنتظام ولا حياة لمن تنادي.
وعدّ بعض متابعي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن المستهدفين هم شريحة التجار الذين يملكون سيارات من ماركات (التوسان والأكسن والكوريلا )، وطالبوا الشرطة بحماية هذه الأماكن الحيوية والقيام بواجبها.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: تحطيم زجاج أكثر من (5) سيارات بشارع النيل والفاعل مجهول