أثار الرئيس السوداني عمر حسن البشير دهشة وإعجاب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو على يوتيوب يظهر فيه وهو يتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة لصحفية انجليزية ، و أشار ناشر التسجيل بأنها الصحفية التي (صرف لها بركاوي) حيث عنون الفيديو بالعبارة (عمر البشير يتحدث الانجليزية بطلاقة مع الصحفية التي صرف لها بركاوي).
جاءت تعليقات أغلب المتابعين تعبر عن إعجابهم بالمستوى الذي يتحدث به الرئيس اللغة الانجليزية متسائلين (متى تعلمها وسط مشغولياته كرئيس دولة ) بينما أكد كثيرون بأنه مؤهل من خلال دراسته بالكلية الحربية والدراسات العليا التي نالها.
بعض المعلقين شككوا في صحة التسجيل حيث كتب أحدهم بأن المتحدث عالم أمريكي يشبه الرئيس حيث قال :(ده عالم سوداني مجنس أمريكي مسؤول في وزارة الدفاع و لو ما وقع علي مركبة فضائية لا يسمح لها بالإقلاع ، ركب الصوت أو صورته بس أنا متذكر الحوار ده سنة 2008 سبحان الله شبه مبالغة حتى الصوت يشبه صوت البشير ).
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الرئيس عمر البشير يتحدث الانجليزية بطلاقة تثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي