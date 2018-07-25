السودان: إنشاء أكبر مجمّع صناعي للحبوب الزيتية بالأبيض

وقّعت (مجموعة نفير) يوم الثلاثاء بالخرطوم، الاتفاق النهائي مع شركة عالمية متخصصة في الأعمال الهندسية، لإنفاذ المُجمّع الصناعي المتكامل لمنتجات الحبوب الزيتية بمدينة الأبيّض بولاية شمال كردفان، بحضور والي ولاية شمال كردفان أحمد هارون، ورجل الأعمال وجدي ميرغني، والرئيس التنفيذي لـ (مجموعة نفير)، إبراهيم أحمد الحسن، والمدير العام للشركة الهندسية المتحدة، (رابيندرا غاندي).
ويعتبر المُجمّع الصناعي الذي تموّله شركة الشمول الاقتصادي والنهضة (مجموعة نفير)، الذي تشكّل نتاج شراكة القطاعيْن العام والخاص، أحد أكبر المُجمّعات الصناعية في السودان، وتضمُّ (5) مصانع مُتخصّصة في معالجة الحبوب الزيتية بأنواعها، وتكرير الزيوت وتعبئتها، بجانب مصانع أخرى معنيّة بمعالجة السّمسم والفُول السوداني وبذرة البطيخ والصمغ ومعجون الطماطم المُنتج من خور أبو حبل.
وقال والي ولاية شمال كردفان، أحمد هارون في تصريحات صحفية عقب توقيع الإتفاق، قال إنّ مُجمّع الزيوت الصناعي بالولاية ، يأتي استكمالاً لسعي الدولة لإضافة سلاسل من القيمة المُضافة للحبوب الزيتية قبل تسويقها كمادة خام، مما يعني حصد المزيد من قيمتها في الأسواق العالمية، وإعادة ضخ العائد منها في دورة الاقتصاد السوداني.
ونوّه هارون، إلى أن الإعلان عن بدء تشييد المجمّع الصناعي، يأتي في سياق المرحلة الثانية من (نفير الولاية) – مرحلة التنمية المُستدامة – والهادفة إلى تحسين سُبل كسب العيش وزيادة فرص العمل والتخفيف من حدّة الفقر، وتشكيل الهويّة الاقتصادية لولاية شمال كردفان.
واعتبر هارون مجمّع الأبيّض الصناعي للحبوب الزيتية، إضافة لقاعدة الصناعات في الولاية، بتوظيف أحدث التقانات في التكرير والتعبئة والتسويق، داخل وخارج السودان. وأضاف: “توقيع الاتفاق ببدء العمل لتشييد المجمّع الصناعي، من شأنه قيادة النمو الاقتصادي في شمال كردفان، ما يعني نهضة القطاعيْن الزراعي والحيواني وزيادة القُدرة التنافسية وإحلال عمليات تحديث واسعة للصناعات في الولاية.
من جهته، كشف رئيس اللجنة التنفيذية لـ (مجموعة نفير)، رجل الأعمال وجدي ميرغني، عن البدء في توريد الأعمال المدنية لمنشآت المجمّع الصناعي للحبوب الزيتية بمدينة الأبيّض خلال (60) يوماً، مشيراً إلى إكتمال المنشآت الصناعية في منتصف العام المقبل 2019م، مُعتمدة على أحدث نظم التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات النظيرة. وأضاف وجدي: “سيحصد المشروع نجاحاً لافتاً بالإستفادة من طريق الصادرات، (الأبيّض/ بارا/ أم درمان)، مع استعداد المشروع لتمويل مزراعي الولاية لتمكينهم من توريد المواد الخام، تحقيقاً لمبدأ تكامل الزراعة مع الصناعة”.
في السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ (مجموعة نفير)، إبراهيم أحمد الحسن، إن المجموعة تهدف من قيادتها لشراكة راسخة وناجحة بين القطاعين العام والخاص، إلى التأثير الإيجابي في النشاط الحكومي (الاقتصادي والخدمي والمجتمعي)، تعزيزاً لأهداف المؤسسات المالية العالمية الساعية لتعميم ومساندة شراكات القطاعات الحكومية والخاصة لتلبية حاجات المجتمعات المحلية وكفايتها.
واعتبر الحسن تدشين العمل في المُجّمع الصناعي بمدينة الأبيض، الخطوة الأولى في حلقات توفير البُنى التنموية والهيكلية الأساسية اللازمة لتشغيل المجتمع والأعمال، ما يُسهم في النهوض بالمجتمع، وتطوير الحياة العامّة نحو الأفضل.
الخرطوم 24-7-2018 (سونا)