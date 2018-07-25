السودان: صحفيون يقاطعون أنشطة البرلمان إحتجاجاً على منع زميلتهم

أعلن مندوبو الصحف بالبرلمان السوداني مقاطعة تغطية نشاط المجلس الوطني ليومين إحتجاجاً على استمرار منع الصحفية هبة عبيد من أداء عملها بالبرلمان. فيما إعتبر كيان الصحافيات السودانيات أن ما تعرضت له الزميلة هبة إقصاء وتمييز ضد الصحفيات.
وعبر الكيان عن بالغ أسفه لموقف إدارة التحرير صحيفة الانتباهة، التي وافقت على طلب البرلمان القاضي بإرسال صحفي بدلاً عن الأستاذة هبة. ووصف بيان مندوبي الصحف بالبرلمان الخطوة بأنها منهجاً من إدارة البرلمان للتضيق على الصحفيين للحيلولة دون نشر ما يدور بداخله إلى الراي العام.
وذكر البيان أن المادة (34/1)، من اللائحة المنظمة لعمل البرلمان لعام 2015م، تعديل 2017م، تكون جلسات المجلس الوطني علنية ويجوز أن يحضرها الجمهور وأن تُنقل بوسائل النشر العامة، إلا في الأحوال التي يقرر فيها الرئيس أو المجلس غير ذلك، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أيّ من الوزراء أو باقتراح إجرائي من أيّ عضو بأن المصلحة العامة تقتضي مناقشة الموضوع المطروح للمجلس في جلسة سرية.
ودفع مندوبو الصحف لتغطية البرلمان بمذكرة احتجاج إلى رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم احمد عمر، ومذكرة مماثلة إلى رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي.
وناشد كيان الصحفيات المجلس الوطني وإدارة تحرير صحيفة الانتباهة بالاعتذار الزميلة هبة وإعادتها كمندوبة للصحيفة لتغطية أخبار البرلمان.
وكانت هبة قد كتبت خبراً مفاده أن البرلمان اشترى شاشات بقيمة (9) ملايين جنيه لمراقبة النواب داخل الجلسة وتقديم تقارير الوزارات، وذكرت في خبرها أن بعض الموظفين بالبرلمان رفضوا الأمر وقالوا الأولى تحسين أوضاعهم. وعلى إثر نشر الخبر أرسل البرلمان خطاباً لمسئولي الأمن في استقبال البرلمان بمنع هبة من الدخول. وطلبوا من صحيفة الإنتباهة تغيير مندوبها بالبرلمان، واستجابت لذلك.
الخرطوم: سودان تايمز