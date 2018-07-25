ماذا بعد تحركات الإمارات الأخيرة فى القرن الأفريقي ولماذا انطلق السيسي نحو السودان ليجتمع بالبشير؟

ماذا بعد تحركات الإمارات الأخيرة فى القرن الأفريقي ؟
( قراءة سياسية فى ما وراء المصالحة الإثيوبية الإريترية )
تمر المنطقة ( القرن الأفريقي ) مرحلة فاصلة توصف عند البعض بأنها تاريخية ، وقد توصف بالإستراتيجية ، ذلك لأن الحركة الدولية ، والإقليمية قد تعاظم دورهما بشكل خاص ، وكأن وراء هذه العملية الدولية والإقليمية تخطيط غير مكشوف ، وخاصة لأولئك الذين يتحركون بغير هدى من الرؤى الإستراتيجية .
هناك خاسرون وناجحون فى هذا الحراك ، والسبب هو أن الحراك ليس ناتجا عن وجود القوى الإرهابية فى المنطقة كما تقول بعض الجهات ، أو مواجهة القرصنة التى نشطت حينا ، ولكن الحقيقة الإستراتيجية تؤكد بأن المنطقة تزداد أهمية بعد سقوط دول ذات أهمية فى المنطقة كالصومال ، أو تكاد تختفى بعض الدول بسبب الهشاشة كإريتريا وجيبوتى ، ووقوع بعض الدول تحت النفوذ الإقليمي مما سبّب فشل الدولة كاليمن ، ومع هذا فيعتبر كل ذلك أعراضا ، وليس المرض الحقيقي الذى سبّب وجود النفوذ الدولي ، وتعاظم دوره فى المرحلة الأخيرة .
إن الحراك الأخير ، والذى أدى إلى المصالحة التاريخية ما بين الخصمين العنيدين ( إثيوبيا – وإريتريا ) والذى جاء بشكل مفاجئ ، ولكنه فى الحقيقة لم يكن مفاجئا ، بل كان مخططا من قبل بعض القوى العالمية والإقليمية ، ذلك لأن الصين كقوة منافسة جاءت إلى جيبوتى عبر ( جيلة ) رئيس جيبوتى ، والذى يهتم بالمال أكثر من المصلحة الوطنية ، فذهب بغير رؤية إستراتيجية نحو الصين ، ولَم يراع وجود القوى الغربية بشكل مكثف فى جغرافية جيبوتى البسيطة ، ومنح الصينيين فرصة تاريخية للحصول على موقع قدم فى جيبوتى ، ولكنه عجز كرؤية إستراتيجية حيث لم يلاحظ خطورة الصراع الدولي ، وبهذا جعل جيبوتى موقعا تحت النفوذ المتصارع ، ومن هنا كتبت المجلة الفرنسية ( le monde ) بحثا حول هذا بعنوان ( Djibouti sous influence ) ، جيبوتى تحت النفوذ ، وتحدث الكاتب فى المقال خطورة هذا النفوذ على الدولة وسيادتها ، وعلى الشعب وحريته ، ذلك لأن الوجود الصيني مرتبط بالصراع الصيني الأمريكي من جانب ، كما أنه مرتبط بحالة خاصة وهي ، أن الصينيين يغزون القارة الأفريقية من خلال الدعم المالي ، وهو دعم غير مشروط فى الشكل ، ومشروط فى المحتوى ، فهذا الدعم لا يطالب من الدول الأفريقية تطبيق الديمقراطية ، ودعم المجتمعات المدنية كما تفعل بعض الدول الغربية ، ولكنها تقدم دعما غالبه ديون ، وتنطلق من خلال الديون شركات صينية موجّهة نحو العالم من قبل الحزب الحاكم ، وليس هناك أدنى شك فى أن الدول الأفريقية تعيد فشلها فى إعادة الديون ، ومن هنا سوف تبدأ الصين فى إدارة الشركات من خلال شركاتها العملاقة .
لقد انطلقت الإمارات العربية المتحدة إلى المنطقة ( القرن الأفريقي ) من خلال عملية سياسية غير عادية ، وهي إيجاد أرضية تقوم عليها المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا ، ونجحت فى ذلك ، لأن إثيوبيا الحديدة بقيادة آبي أحمد أعلنت فى وقت مبكّر باستعدادها المطلق لمثل هذه العملية ، والقيادة الإريترية مهيأة لقبول مثل هذه المبادرة لتخرج من النفق المظلم ، ولكن مما لا شك فيه ، أن الولايات المتحدة ، والإمارات عملتا بشكل ما فى إنجاح العملية ، ذلك لأن الولايات المتحدة كقوة عظمى تبحث عن منطقة ( فراغ ) من النفوذ الدولي ، وكانت جيبوتى كذلك سابقا ، ولكن القوة المنافسة ( الصين ) الخصم الإستراتيجي المحتمل ، بل والحقيقي تحول من شرق آسيا ، وجاء إلى مناطق النفوذ الأمريكي ، ومنها جيبوتى وهذه العملية أوجدت عند صانع القرار الأمريكي قلقا غير طبيعي ، ولهذا فلا بد من إيجاد بديل غير قلق ، فكانت إريتريا ، ولكن ما الطريق إلى إريتريا ؟
لقد حكم المجتمع الدولي على إريتريا كنظام بأنه مارق ، ولهذا ليس من الذكاء السياسي التعامل مع هذا النظام ، فلا بد من بوّابة جديدة للتعامل معه ، فكانت الإمارات المتحدة ، ومن وراءها القيادة الجديدة فى إثيوبيا ، ذلك لأن السياسة لا تعرف العداء الدائم ، وإنما تعرف المصالح الدائمة .
نجحت الإمارات العربية المتحدة فى ذلك فى غياب الأتراك من المعادلة ، ذلك لأن أودوغان إنشغل بشكل شبه كامل فى الإنتخابات المركبة ، الرئاسية والبرلمانية ، لأنها كانت تمثل بالنسبة له معركة الوجود والعدم ، فكانت نجاح الإنتخابات إستراتيجية ، ولهذا عملت القوى الإقليمية والدولية فى التدخل بكل الأصعدة ، والسبب الحقيقي من وراء ذلك ، كان إشغال أودرغان بالقضايا الداخلية ، ومن هنا تحركت الإمارات فى القرن الأفريقي لصناعته من جديد .
فى هذا الحراك الإستثنائي ، المصالحة التاريخية بين الخصمين فى القرن الأفريقي ( إثيوبيا وإريتريا ) خاسرون حقيقيون ، ومن أهم القوى الخاسرة جيبوتى كنظام سياسي ، ذلك لأن الموانئ الجيبوتية أعدّت بشكل أساسي للأسواق الإثيوبية ذات الكثافة البشرية ، واستفادت جيبوتى من الصراع الإثيوبي الإريتري ، ولكنها لم تستعد كعادة القوى المستبدة المفاجآت ، فلم تكن لها الخيارات ، والسيناريوهات المختلفة فى التعامل مع المفاجآت ، ومن هنا يعيش النظام تحت الصدمة والهول حتى الآن ، ولا يملك النظام السياسي رؤية إستراتيجية فى التعامل مع المتغيرات ، والتغيرات عنوان السياسية .
هناك الصومال ، فهي كذلك وقعت فى مربع الخسارة ، ذلك لأن الإمارات نجحت فى تحييد الدولة الصومالية عن المعركة من خلال الزيارة الأخيرة للدكتور آبي أحمد إلى الصومال ، فإن المصالحة الإثيوبية الإريترية ليست فقط تاريخية كما توصف ، بل هي مفاجأة من الأعيرة الثقيلة ، فهناك تحولات سياسية ، ومالية ، وعسكرية ، فقد تصبح إريتريا بعد قليل من الزمان منطقة جاذبة للمال بسبب موقعها الإستراتيجي ، ومنطلقا للإستثمارات الخليجية ، وخاصة الإمارات العربية ، بل وربما تتحول جزءا من القاعدة العسكرية الأمريكية إليها ، وخاصة المعدات العسكرية الإستراتيجية ، والتى ليس من الذكاء الإستراتيجي إبقاءها فى جيبوتى بعد مجيئ الصين ، وهي معروفة باختراقها لمثل هذا ، فلا بد من إبعاد تلك المعدات عن عيون الصين .
لدينا مصر ، والسودان ، وهما دولتان من الجامعة العربية ، ولهما ترابط غير عادي فى المنطقة ، ولكن الذى يجرى الآن فى المنطقة مفاجئ بالنسبة لهما ، وتتحرك الإمارات العربية ، والتى تعتبر جزءا من التحالف الدولي والعربي والإسلامي منفردة ، وبعيدة عن الرؤية المشتركة ، ولهذا انطلق السيسي نحو السودان ليجتمع بالرئيس عمر البشير ، وربما ، لاحظ السيسي بأن القطار تحرك نحو هدفه بسرعة غير عادية ، فما زال العرب فى الهامش فى رسم خريطة القرن الأفريقي من جديد ، ولَم يبق لهم سوى تسجيل بعض المواقف عبر وسائل الإعلام .
إن المنطقة ترسم من جديد ، ولكن كعادة العرب يتم إستخدامهم فى البداية ، ويندمون فى النهايات ، هكذا كان العرب فى بداية القرن العشرين ، وهكذا هو حالهم بعد مائة عام ، ما زال العرب بلا بوصلة ، فهم الخاسر الأكبر ، والإمارات ما زالت قوة وظيفية ، تتحرك بغير إرادة ذاتية ، ولهذا فالخاسر الأكبر هم العرب .
بدأ الصراع الحقيقي ، والخفي ، والصامت الآن فى القرن الأفريقي ، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين ، فقد إستعادت بشكل أو بآخر الولايات المتحدة منطقة نفوذها الإستراتيجي ( إثيوبيا ) ، ومن هنا بدأ النفوذ الصيني بتراجع عنها ، ولكنه يترسّخ بقوة فى جيبوتى ، والأخيرة تملك موقعا إستراتيجيا إستثنائيا ، ولديها موانئ جيدة ، ولكن جيبوتى محاطة بشكل شبه كامل فى حدودها البرية إثيوبيا وإريتريا ، ولهذا فالمشروع الصيني لن ينجح فى الإختراق كما خُطِّط سابقا بسهولة ، فالمعركة القادمة بدأت الآن ، ولكن عبر تغييرات راديكالية ومفاجآت غير مسبوقة .
إن السعودية كقوة عربية محورية تعيش فى أزمة سياسية مع الذات ، وفى أزمة مالية غير مسبوقة ، فهي لا تملك التأثير الجاذب فى المنطقة ، ولهذا فهي لا تلعب اللعبة الحقيقية ، ولكن هناك دولتان فى العالم العربي تملك الحرفية فى التعامل مع الملفات الدولية وهما قطر والإمارات ، ولكل واحد منهما علاقة غير عادية مع الولايات المتحدة ، ولكنهما فى المحيط مختلفان ، فدولة قطر من التحالف التركي القطري ، والإيراني – ربما – ، بينما تمثل الإمارات جزءا من التحالف السعودي المصري البحريني ، ولكن السياسة الإمارتية فى العلاقات الخارجية تغرد من خارج السرب كما يقولون .
هنا الرمال متحركة ، ولكن الغريب ، هناك من لا يعرف كيف يتحرك فوق الرمال المتحركة ، هنا الحياة السياسية متغيرة بشكل غير عادي ، وغير مفهوم ، ولكن الغريب هو أن السياسي عندنا فى جيبوتى ، والصومال يتحرك ببطء .
هنا الصراع السياسي دوليا ، وإقليميا دخل فى أخطر مراحله ، والغريب أن السياسي عندنا يعمل كعرّاب ، وليس كسياسي محترف ، فهو يحمل حقيبة كبيرة ، ويبحث عن دولة ، أو شريك يملأ تلك الحقيبة ، ومن هنا يكون السياسي زبونا للفشل السياسي عندنا .
ما زالت جيبوتى تملك بعض الأسبقية على إريتريا ، ولكن هذا ليس فى المطلق ، فالإمارات ترى جيبوتى تهديدا إستراتيجيا ، والإمارات كدولة ثرية تسعى فى صناعة البديل ، وبدأت هذا منذ أن جاء الصينيون إلى جيبوتى ، فذهبت إلى الصومال لاند ، وإريتريا ، واليمن لصناعة البديل ، ذلك لأنها شعرت بأن مجيء الصين ليس عفوا ، بل هو جزء من مخطط المشروع ( الحزام والطريق ) والذى تم طرحه فى عام ( ٢٠١٣م) .
إن الخطورة تكمن فى نوعية الصراع ، فهو دولي بنكهة إقليمية ، ولكن الصعوبة تزداد حين نلاحظ الخطاب المحلي للسياسي الجيبوتي والصومالي ، وهو خطاب فى مجمله تبسيطي من جانب ، وينطلق من العفوية والإرتجالية من جانب آخر ، فهو خطاب تيه ، وليس خطابا يحمل فى طياته الأبعاد الإستراتيجية ، ولهذا رأينا مدى التخبط فى المذكرة التى أرسلتها الخارجية الجيبوتية لسفاراتها ، والتى وصفت رئيس وزراء إثيوبيا ( بالطائش المتسرع ) ، وهذا إن صح ، فإنما يدل على بساطة الإنسان السياسي عندنا ، ونشرت المذكرة النشرة المتخصصة فى أخبار القرن الأفريقي ( المحيط الهندي ) باللغة الفرنسية ، ولَم تكذب الخارجية الجيبوتية عن ذلك فى تصريح رسمي .
الشيخ عبد الرحمن بشير
*مفكر وكاتب من دولة جيبوتي