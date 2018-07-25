أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأربعاء 25 يوليو 2018م
صحيفة الصدى :
مجلس المريخ يسدد 140 ألف دولار لمارسيال وباسكال ويسلم سيف تيري كامل مستحقاته
التركي اوكتاي يشارك في الاجتماع. ….يسدد مستحقات الثنائي الأجنبي ويدلي بالمثير ل (الصدى)
الفاتح باني : لا يوجد سبب مقنع يدفعنا لتأجيل مباراة المريخ وحي العرب
غياب بكري وحمزة لظروف مرضية …..وفوفانا وسومانا يتابعان من الخارج
صحيفة الزعيم :
اوكتاي يحسم ملفي باسكال ومارسيل بالفيفا
عبدالصمد يسلم تيري مستحقاته. ….تعيين نواب للأمين العام وامين المال وتأجيل قطاع العضوية
مجلس المريخ الوفاقي يبدأ خطوات ترخيص النادي. ….يعين زكريا شمس الدين مديرا عاما. ….والأحمر يستعد للسوكرتا.
عناوين صحف الهلال:
الهلال يفتح ملف الكونفدرالية صباح الْيَوْم على ملعبه
نداي يتحدث عن لقاء العرب ويؤكد ان حظوظ الهلال افريقيا قائمة
جماهير الهلال تشيد بمستوي اللاعبين امام السوكرتا
الهلال يواجه الكدرو بدوري الشباب عصر الْيَوْم بالجوهرة الزرقاء
بدر الدين المبارك رئيساً لبعثة الهلال من الاتحاد العام
يونس الطيب: سعيد بثقة المدرب السنغالي وفي موزمبيق سنفرح كل هلالي
يونس الطيب: كلماتي تعجز عن شكر السنغالي لامين ندياي
أهلي مروي يهزم هلال التبلدي بثنائية نظيفة
الخرطوم يستعيد عافيته ويكتسح السلاطين برباعية بالفاشر
مجلس المريخ يحصر ديون النادي ويسلم سيف تيري مقدم عقده
المريخ يطالب الزلفاني باختيار قائمة مواجهة الجيش .. ويسمي أحمد مختار نائباً للأمين العام
لجنة الاستئنافات التابعة للاتحاد تجتمع بالخميس
الاتحاد السوداني يشكل بعثة منتخب الناشئين لتنزانيا
الاتحاد يسند رئاسة بعثة منتخب الناشئين ل”مأمون بشارة ناصر”
الاتحاد يكلف الفاتح باني لتمثيله في العمومية الطارئة لسيكافا
الإنضباط توقف مدرب و4 لاعبين من مريخ نيالا
مدرب المريخ يهدد بالرحيل اذا تعاقدت الادارة مع مساعد وطني
المفوضية تعلن فوز مأمون النِفَيدي برئاسة مجلس جديد لنادي الخرطوم الوطني بالتزكية
شركة ايلمد تيتش تقدم مشروع الحوسبة لإنتقالات اللاعبين
أول خلاف في مجلس الوفاق: عبد الصمد غاضب من نثرية وفد المقدمة
المريخ يستأنف تحضيراته استعداداً للقاء السوكرتا
لجنة الانضباط تعاقب رباعي مريخ نيالا بالإيقاف لثلاثة أشهر والمدرب العام لستة أشهر
التركي اوكتاي يتكفل بسداد مستحقات مارسيال وباسكال
البوركيني بانسيه مهاجم المصري: العنصرية ومعاملة العبيد سر سقوط مصر في المونديال
أهلي عطبرة يتفق مع عبد المجيد جعفر لتدريب الفريق
مساعد رئيس مريخ كوستي: الدعم الحكومي وراء انتفاضة الفريق في دوري العشرة
رئيس أهلي مروي: الفوز على هلال التبلدي سيدفعنا خطوة نحو مراكز التمثيل الخارجي
رئيس النيل حلفا يستنجد بالوالي للوقوف خلف الفريق
الأمطار تؤجل مباراة السكة حديد والوحدة في كوستي
رفض شكوى الشعلة ضد مريخ مدني
نقل حكم عطبرة للمستشفي عقب تعرضه لاعتداء عنيف ببربر
سكرتير النضال: الفريق فقد 11 لاعبا بسبب المال .. وقرار الاتحاد العام حرمنا من المحترفين
الاتحاد العربي يحدد (أبوظبي) ناقلاً لمبارياته ويحذر الاتحادات الوطنية
البطولة العربية بلا حكام أجانب و14 حكماً من آسيا وأفريقيا يديرونها
أبرز عناوين الأخبار الرياضية العالمية :
الفيفا يعلن عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب
القائمة خلت من اسم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان
المرشحين للجائزة : مبابي ، مودريتش ، رونالدو ، هازارد ، جريزمان ، ميسي ، دي بروين ، صلاح ، فاران ، هاري كين
اختبارات سهلة للريال وبرشلونة بافتتاح الليجا.. و28 أكتوبر موعداً للكلاسيكو
برشلونة يعلن رسميًا ضم البرازيلي مالكوم
مانشستر سيتي ينفي اهتمامه بالتعاقد مع بيانيتش نجم يوفنتوس
ليون يضع 30 مليونًا على طاولة برشلونة لضم مدافعه ياري مينا
ميلان يتواصل مع كونتي لخلافة جاتوزو
بايرن ميونخ ينفي وجود عرض من سان جيرمان لضم المدافع بواتينج
إيفرتون يضم البرازيلي ريتشارليسون من صفوف واتفورد
بورنموث الانجليزي يضم ريكو من ليجانيس الاسباني
نابولي الايطالي يؤكد اهتمامه بالحارس المكسيكي أوتشوا
اتهام مدرب نيجيريا للمحليين بالحصول على رشوة
رسميا.. وولفرهامبتون يضم البرتغالي جواو موتينيو من موناكو
جوارديولا يتفهم إنفاق ليفربول على الصفقات الجديدة
ميسي على رأس الحاضرين حفل زفاف فابريجاس
برشلونة يطير للولايات المتحدة من أجل خوض 3 وديات
الاتحاد الإسباني يحدد يوم 25 مايو المقبل موعداً لنهائي الكأس
رئيس نابولي: رفضت عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لشراء السنغالي كوليبالي
ليفربول: فاينالدوم جاهز لمواجهة مانشستر سيتي
رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي مستمر معنا
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نيمار يختار ميسي ويتجاهل كريستيانو في فريق أحلامه
ماتيوس يؤيد انتقال بواتينج مدافع بايرن ميونخ إلى سان جيرمان
إبراهيموفيتش: مان يونايتد لا يضم لاعبًا في قدراتي
مونشي: ما حدث في صفقة مالكوم من الصعب فهمه
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