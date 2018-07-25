أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأربعاء 25 يوليو 2018م
صحيفة الوطن:
وفاة “20” شخصاً وإنهيار مئات المنازل جراء السيول والأمطار
الحكومة: مستعدون لإستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة
“الكهرباء” تعلن توفير الإمداد لمطاحن الدقيق
صحيفة الأخبار :
الإمارات تفند مزاعم وثائق مسربة من سفارتها بالخرطوم
ضبط متهم يبيع لحوم الكلاب بـ”نيالا”
بدء محاكمة مجموعة مسلحة خططت لإنقلاب في جنوب السودان
صحيفة مصادر :
(الوطني) يتدخل لإحتواء خلافات صحيفة (الإنتباهة)
صحيفة الصيحة :
إعتقال مساعد مدير شركة التأمين الإسلامية
مصرع وفقدان 10 أشخاص وإنهيار 1.500 منزل وتشريد 3 آلاف أسرة بسبب السيول بالنهود
دينق ألور: واثقون من التوصل الى توافق تام حيال ملف السلطة والحكم
صحيفة التيار :
سفير الإمارات ينفي لقاءً سرياً مع الفريق طه
كارثة بمنطقة “النهود” .. قتلى وتشريد بسبب الأمطار
مفاوضات جنوب السودان .. سحب الملف من الخارجية
مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بشوارع الدويم
صحيفة المجهر :
السودان وروسيا يوقعان على إتفاق لإستخراج الغاز من البحر الأحمر
إتحاد المخابز: بداية إنفراج أزمة الدقيق إعتباراً من (اليوم)
صحيفة اليوم التالي :
“6” قتلى في إشتباكات بالقضارف ووفاة “3” بسبب الأمطار في النهود
المعارضة الجنوبية تلوح بمقاطعة إثفاق “الخرطوم” وتطالب بالـ”10″ ولايات
إجتماع بين أفورقي وابن زايد وآبي وسفارة الإمارات تنفي “التسريبات اللبنانية”
صحيفة السوداني :
أمطار تضرب مدن البلاد وإرتفاع منسوب النيل و(الإرصاد) تحذر
سفارة الإمارات بالخرطوم: ما نشرته صحيفة لبنانية “نسج من خيالها”
تفاصيل مواجهات بين مواطنين بالقضارف خلف قتلى وجرحى
صحيفة ألوان :
واشنطن تدعو جوبا للإلتزام بمفاوضات الخرطوم
(6) قتلى في إشتباكات بين رحل ومواطنين بمحلية القلابات الشرقية بالقضارف
هيئة الإرصاد تحذر من أمطار مصحوبة بالرياح
صحيفة الراي العام :
(6) وفيات وفقدان (3) أشخاص بسبب الأمطار والإرصاد تحذر
الكهرباء: الإمداد متوفر لجميع مطاحن الدقيق على مدار الساعة
صحيفة الوفاق :
الكهرباء: توفير الإمداد لمطاحن الدقيق ورقابة لضمان إستمرار التيار
قرار وشيك بتعيين محافظ البنك المركزي ومساعد ومدني عبدالوهاب أقوى المرشحين
د. فيصل يعلن قيام مهرجان القرآن الكريم العام القادم ويشيد بالجائزة
صحيفة آخر لحظة :
محكمة الفساد ترفض الإفراج عن رجل أعمال
أضبط …لحوم كلاب في طريقها لأسواق نيالا
سيول وأمطار تحصد أروحاً وتدمر ممتلكات بولايات
صحيفة الدار :
بالصورة والقلم: (الدار) ترصد الوفيات والخسائر بسبب الأمطار والسيول بالخرطوم والولايات
مصرع ثلاثة مواطنين وإنهيارات بسجن النهود عدم حدوث حالات هروب بين نزلاء السجن
اليوم النطق بالحكم في قضية سرقة شجرة الصندل من المتحف القومي
وفاة أم وابنتها بعد إنهيار غرفة عليها بشرق النيل
تفاصيل مجزرة القضارف الدامية ومصرع وإصابة العشرات
إرتفاع عدد ضحايا السيول بكسلا الى أربعة أشخاص وإنهيار 355 منزلاً وولاية الجزيرة تغرق في مياه الأمطار
الخرطوم (كوش نيوز)