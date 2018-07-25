فاطمة عمر تتألق بـ(يا مسكين يا قلبي) (وهان عليك حُبي)

تألقت الفنانة الشابة “فاطمة عمر” في الحفل الأخير الذي أحيته في (سبارك كافيه) ضمن سلسلة حفلات تحمل نفس الاسم ويحييها عدد من المطربين في خواتيم الأسبوع ووجد الحفل تجاوباً كبيراً من الحضور الذين طالبوا “فاطمة” بغناء عدد من الأغاني المسموعة التي برعت في أدائها وعرفت بها، كما ترنمت بأداء جزء من أغانيها الخاصة.
على صعيد آخر غنت “فاطمة” أغنيتين جديدتين واحدة بعنوان: (يا مسكين يا قلبي)، من كلمات وألحان “عبد الله معاطي”، وأخرى بعنوان: (وهان عليك حُبي)، كلمات وألحان “محمد المرضي عنبة”، ووعدت “فاطمة” جمهورها عبر (المجهر) بعدد آخر من الأغنيات الجديدة، وقالت في حديثها: (الفترة الجاية حيكون في تعامل جديد مع الشاعرة “رباب الأرباب” كلاماً ولحناً وحيكون عبارة عن تكملة النجاح البديناهو سوا من أغنية “أنا قاعدة أموت” فانتظرونا).
الخرطوم: ملاذ ناجي
صحيفة المجهر السياسي
2 التعليقات
Ema
2018/07/25 at 9:03 ص (UTC 3) رابط التعليق
ما عندها صوت بى مليم
سوداني حزين
2018/07/25 at 9:50 ص (UTC 3) رابط التعليق
الناس في شنو والحسانية في شنو ربنا يهدي الجميع ناس مالاقية تأكل وناس تفتش في الغناء بلد مفارقات عجيبة