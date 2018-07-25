فتاة تطعم أسراب البعوض من دمها: «لقد كانت تجربة سيئة للغاية»

قامت فتاة روسية بنشر صورة طريفة لها على موقع إنستجرام، تظهر فيها «مغطاة» بعشرات من حشرات البعوض التي انتشرت على وجهها ورقبتها وأخذت بلسعها.
والتقطت الفتاة الصورة في منطقة ياكوتيا الواقعة في سيبيريا، إذ تجتاح المنطقة أسراب البعوض بكثافة مع قدوم فصل الصيف. والطريف أيضا، هو إلحاق الفتاة الصورة بتعليق قالت فيه: «لا تنسوا إطعام أسراب البعوض أثناء انتقائكم الورود البرية.. لقد كانت تجربة سيئة للغاية»، حسبما جاء في «روسيا اليوم».
كما نالت الصورة إعجاب أكثر من 12 ألف متابع على إنستجرام، إذ تشتهر الفتاة، أناستاسيا غروزديفا، بفنية وخصوصية صورها التي تقوم بإنتاجها بنفسها.
وأناستاسيا هي الفتاة نفسها التي اشتهرت بصورة مميزة أخرى، انتشرت بشكل قياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيها قساوة طقس منطقة ياكوتيا في فصل الشتاء، ولكن بأسلوب مبتكر.
المصري لايت