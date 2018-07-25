زوج ممثلة أفلام غير أخلاقية يطلب الطلاق لأنها خانته: يريد منعها من الاقتراب منه

رفع زوج ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز طلبا للطلاق من زوجته، معللا ذلك بـ«خيانتها الزوجية»، حسب ما أظهرت تقارير محكمة أميركية بتكساس، الاثنين.
كما طالب جليندون كرين، زوج دانيالز، بإصدار «أمر تقييدي»، يمنعها من الاقتراب منه، حتى لا تستطيع أخذ ابنتهما ذات السبعة أعوام، وفقا لموقع «سي أن بي سي».
وسيمنع الحكم، في حال صدوره، دانيالز من التواصل بأي شكل كان، مع الطفلة أو ممتلكات العائلة في منزلهما بمدينة دالاس.
وأدرج كرين في أوراق الطلاق الرسمية «الخيانة الزوجية» و«الاختلافات المتكررة» كأسباب رئيسية لمطلبه، كما طالب بالحصول على حق رعاية ابنتهما ومخصصاتها الحكومية، بالإضافة لمنزلهما.
المصري لايت