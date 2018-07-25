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منوعات

2018/07/25

2018/07/25


لص سرق سيارة إسعاف ثم أعادها للشرطة وسلّم نفسه



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أعاد مواطن كويتي سيارة إسعاف سرقها من أمام بوابة مستشفى الجهراء بالكويت، وسلّم نفسه إلى رجال أمن مخفر النعيم.

وكان المسعفون في إدارة الطوارئ الطبية قد وصلوا إلى مستشفى الجهراء ومعهم حالة طارئة وبعد دخولهم إلى المستشفى، تاركين سيارة الإسعاف بوضعية التشغيل ركب بها لص ثم انطلق هارباً وتوارى عن الأنظار، فما كان من المسعفين، إلا أن أبلغوا إدارتهم وتم إخطار عمليات وزارة الداخلية، فعمموا بياناتها، وتولى رجال الدوريات مسؤولية عملية الرصد من خلال الدوريات الذكية وباستخدام الأجهزة الحديثة.

ووفق صحيفة “الراي” الكويتية أفاد مصدر أمني بأنه “لم يمض وقت طويل على السرقة حتى فوجئ أمنيو مخفر النعيم باللص يركن سيارة الإسعاف أمام المخفر، وقام بتسليم نفسه واعترف بالواقعة، وتم التحفظ عليه للوقوف على ملابسات الواقعة”، مشيراً إلى أن “موظفي إدارة الطوارئ الطبية حضروا إلى المكان وتسلموا سيارة الإسعاف، ولا تزال التحقيقات جارية مع السارق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

صحيفة سبق

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