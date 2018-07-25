لمن أهدت أحلام تكريمها في لوس أنجلوس؟

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام، عن سعادتها بتكريمها خلال حفلها الذي أقامته في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة أيام.
ونشرت الفنانة الإماراتية عددا من الصور خلال الحفل على حسابها بموقع تداول الصور ومقاطع الفيديو الصغيرة “إنستغرام”، وعلقت عليها: ” أهدي هذا التكريم لبلادي الإمارات أولا، ولكل من حضر حفلي في هذه الليلة التاريخية بتاريخ ٢١/٧/،٢٠١٨ ولزوجي وأولادي وعائلتي وجمهوري الكبير في الخليج والوطن العربي، وكل الجنود المجهولين خلف النجاحات، ولكل إعلامي الوطن العربي، شكرا للجميع”.
وكرمت أحلام خلال الحفل كأول فنانة عربية تغني على مسرح دولبي ثيتير في أمريكا، حيث كرمتها اللجنة المنظمة للحفل وسط تصفيق وتهليل الجمهور .
صحيفة المرصد