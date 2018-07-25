شكاوى بأم درمان من خسائر بسبب انقطاع الكهرباء

شكا مواطنون بمنطقة الشقلة في أم درمان، من تكرار انقطاع التيار الكهربائي طوال أيام الأسبوع، مؤكدين أنهم يبلغون إلى رقم الطوارئ الخاص بالكهرباء ولا يتلقون سوى الوعود بحل المشكلة.
واتهم المواطن عصام محمد في حديث لـ(الجريدة) وزارة الكهرباء بعد احترام حقوق المستهلكين، وأضاف أن إدارة الكهرباء تقوم بقطع التيار دون أن يتم الإعلان بالرغم من النفي المتواصل لوزارة الكهرباء بعدم وجود قطوعات مبرمجة.
من جانبه قال صاحب مركز لبيع الفراخ بسوق الشقلة إنهم يتضررون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب وجود الفراخ داخل الثلاجاث، وأضاف أنه يقوم بالتبليغ كالعادة بالاتصال برقم الطوارى حيث تأتي الإجابة بأن البلاغ تحت التنفيذ دون أن تتحرك عربة الطوارئ إلى مكان العطل. فيما أوضحت المواطنة آمال بابكر أنه بالرغم من الدفع المقدم لقيمة الكهرباء إلا أنها لا تتمتع باستمرار التيار، وقالت إن إدارة الكهرباء تعزو انقطاع الكهرباء إلى وجود عطل فني وأصبحت عبارة ثابتة لهم، وأشارت الى أنها تعرضت لسرقات أثناء انقطاع الكهرباء لأن اللصوص يستغلون الموقف.
الخرطوم: محمد عوض
صحيفة الجريدة