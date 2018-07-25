فساد في مفوضية الخدمة المدنية .. إختيار متقدمين رسبوا في امتحان القبول و تجاوزات بكشف الموظفين في معتمدية اللاجئين

كشفت وثائق تحصلت عليها “المصادر”، عن وجود تجاوزات في كشف المختارين للعمل في وظائف الدرجة التاسعة بمعتمدية اللاجئين، وكشفت الخطابات الصادرة عن مكتب الأمين العام لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية حسن محمد مختار عن وجود أسماء لم تنجح في الامتحان الأساسي المؤهل لقبول المتقدمين لشغل الوظائف، ووجود أسماء لم تجلس للامتحان وتم قبولهم رغم ذلك، وقضى خطاب بالنمرة: (م.أ.خ.م.ق/150/1) بتاريخ 9/11/2017م معنون لمعتمد اللاجئين بتصديق عدد (65) وظيفة ضمن المشروع القومي السادس لتشغيل الخريجين.
وحمل خطاب آخر صادر عن مكتب الأمين العام للمفوضية بالنمرة (م.أ.خ.م ق/50) بتاريخ 9/4/2017م خاص بوظائف معتمدية اللاجئين بولايات دارفور؛ كشفاً مرفقاً بأسماء (12) من الموظفين الجدد رسبوا في الامتحان الأساسي. وأرسلت المفوضية خطاباً بتاريخ 16/6/2017م بنمرة (م.ا.خ.م.ق/50) الى معتمد اللاجئين تحت عنوان قرار اختيار رقم (47/2017) ورد فيه نصاً: ” ننقل لكم قرار المفوضية باختيار المذكورين بالكشف المرفق وذلك للعمل معكم بالقطاع الجامعي “الدرجة التاسعة”، وطالب الخطاب الممهور بتوقيع وختم الأمين العام للمفوضية بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ونفاد بما يتم في هذا الشأن، وحمل الكشف المشار إليه أسماء موظفين تم قبولهم في الوظائف المرفقة ولم يجلسوا للامتحان، وآخرون سقطوا في الامتحان المؤهل للقبول.
الخرطوم: حافظ كبير
صحيفة الجريدة