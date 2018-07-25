فيديو.. الشيخ السوداني الراحل محمد سيد حاج يحكي قصته مع طالب ثانوي متزوج من ثلاث نساء

حكى الشيخ السوداني الراحل محمد سيد حاج في إحدى محاضراته قصته مع طالب سوداني بالمرحلة الثانوية تزوج مرتين ويرغب في الزواج للمرة الثالثة.
وقال فضيلة الشيخ في محاضرته التي تم تسجيلها في مقطع صوت ونشرت على يوتيوب: إبان أسكني بمنطقة الجيلي جاءني شاب في الصف الثاني بالمرحلة الثانوية وطلب مني أن أحضر مناسبة زواجه وأتحدث.
وتابع الشيخ الراحل حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين: هذا الشاب كان بدون ذقن أو شنب ويظهر عليه شافع “صغيروني” وافقت على طلبه لكني كنت غير مقتنع.
فحضر لي للمرة الثانية وسألته هل والدك راضي عن زواجك فأجابني بنعم, وعندما لاحظ عدم اقتناعي قال لي يا شيخنا دي الزوجة الثالثة وعندي زوجتين لم أطلقهم في “حبلي” ولدي منهم أطفال وأرغب في الزواج من الثالثة.
المدهش في الأمر أن زوجته الثانية هي ابنة عمه, وعمه نفسه والد زوجته الثانية يريد أن يزوجه وهو وكيله في هذا الزواج الثالث.
وقال فضيلة الشيخ الذي توفي في العام في العام 2010 إثر حادث مروري على طريق القضارف مخاطباً الشباب المتأخرين عن الزواج: العلماء وأهل العلم مثل الشيبخ البخاري قالوا أن الزواج عند الشباب في زمن الفتن أوجب من الحج”.
محمد عثمان __ الخرطوم
النيلين