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جرائم وحوادث

2018/07/25

2018/07/25


رجل أعمال معروف يتجه لإقالة مدير عام قناة تلفزيونية سودانية شهيرة



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أفادت مصادر تعمل داخلى إحدى الفضائيات الكبرى بأن المدير العام للفضائية سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة ، وذلك عقب الخلافات التي نشبت مؤخراً بينه وبين مالك الفضائية ورجل الاعمال المعروف ،

وأردفت المصادر أن الشكاوي أصبحت تنهال على المالك بسبب تصرفات المدير العام مع الكوادر التي تعمل داخل الفضائية ، بالإضافة إلى فصل أكثر من ثلاثين موظفاً خلال مدة قصيرة ،

وبحسب صحيفة مصادر تحدث رجل الأعمال لأحد المقربين له داخل الفضائية ، بأنه سيضطر لإتخاذ إجراءات صارمة في مقدمتها إقالة المدير العام وتعيين شخصية بارزة في المجال الإعلامي بديلاً له .

الخرطوم (كوش نيوز)

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