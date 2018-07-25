رجل أعمال معروف يتجه لإقالة مدير عام قناة تلفزيونية سودانية شهيرة

أفادت مصادر تعمل داخلى إحدى الفضائيات الكبرى بأن المدير العام للفضائية سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة ، وذلك عقب الخلافات التي نشبت مؤخراً بينه وبين مالك الفضائية ورجل الاعمال المعروف ،
وأردفت المصادر أن الشكاوي أصبحت تنهال على المالك بسبب تصرفات المدير العام مع الكوادر التي تعمل داخل الفضائية ، بالإضافة إلى فصل أكثر من ثلاثين موظفاً خلال مدة قصيرة ،
وبحسب صحيفة مصادر تحدث رجل الأعمال لأحد المقربين له داخل الفضائية ، بأنه سيضطر لإتخاذ إجراءات صارمة في مقدمتها إقالة المدير العام وتعيين شخصية بارزة في المجال الإعلامي بديلاً له .
الخرطوم (كوش نيوز)