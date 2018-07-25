ضبط متهم ببيع لحوم الكلاب بنيالا

ضبطت قوة من شرطة المباحث ببلدية نيالا بولاية جنوب دارفور في وقت متأخر من صبيحة امس الثلاثاء، شخصاً يحمل “كلبين مقتولين على درداقة” يعتقد أنه يستعد لسلخهما ومن ثم تسويقهما كلحوم للمواطنين بالسوق الشعبي بنيالا .
وأبانت مصادر أمنية أنه وأثناء العمل الدوري والمرور الليلي للمباحث على المواقع المختلفة، شاهدت قوة من شرطة المباحث شخصاً يقود درداقة يحمل عليها حيواناً مقتولاً، أعتقدت أنه لص قام بسرقة “عنزة” .
حيث قامت بمداهمته وتبين للقوة أنه يحمل على الدرداقة “كلبين” مقتولين، وبحوزته “سكيناً وكذلق” أضافة لجوال بلاستيك، واضافت “عندما سألته القوة عن الأمر قال إن الكلبين تخصه وقام بقتلهما بعد أن باتت تشكل خطراً على سلامة المواطنين وعقب قتلهما حملهما على الدرداقة ومتجه بهما الى مكب النفايات “الكوشة” .
كشفت ذات المصادر أن عدداً من المارة من المواطنين تعرفوا على ذات الشخص في الحال وذكروا أنه جزار (كيري)، وتفيد متابعات صحيفة الأخبار أنه تم فتح بلاغ بالحادث بقسم شرطة نيالا جنوب بالرقم (584) تحت المادة (44) من القانون الجنائي إجراءات وتتولى الجهات المختصة الآن التحقيق في الأمر .
الخرطوم (كوش نيوز)