6 فوائد صحية للهيل .. مضاد للسرطان والسموم

تحتوي كل ملعقة كبيرة من الهيل (الحبّهان) على 36 سعرة حرارية فقط، وتعتبر نكهة الهيل العطرية من أسرار الطبخ الشهي، أما فوائده للصحة فهي رائعة خاصة محتواه من المعادن والألياف ومضادات السرطان. وسواء استخدمت حبات الهيل مع الشوربة، أو أضفت الهيل المطحون إلى اللحوم لتطهيرها ستمنحك رائحته نكهة مميزة. كما يمكنك شرب شاي الهيل لتحصل على فوائده، وأهمها:
مضادات السرطان: يحتوي الهيل على مركبات مضادة للسرطان تمنعه من تكوين خلايا جديدة. وتقوم هذه المضادات بقتل الخلايا الموجودة. وقد نشرت “المجلة البريطانية للتغذية” عام 2012 دراسة تؤكد قدرة الهيل على تنظيم الجينات في خلايا سرطان الجلد، وتقليل نشاط الجينات المرتبطة بنمو الخلايا السرطانية.
الهضم: بحسب موسوعة الطب الطبيعي استُخدم الهيل منذ عدة قرون في مساعدة الجهاز الهضمي، خاصة لعلاج ديدان الأمعاء. تنبغي استشارة الطبيب لاستخدام الهيل كعلاج للديدان. يمكن تناول الهيل مع الطعام أو شرب شاي الهيل كوسيلة مساعدة لعلاج انتفاخ وحرقة البطن، وعسر الهضم، والمغص.
إزالة السموم: يساعد شاي الهيل الجسم على التخلص من النفايات، وتحسين الدورة الدموية، وتنظيف الكليتين والكبد.
رائحة الفم: تفيد موسوعة الطب الطبيعي بأن الهيل مفيد في علاج رائحة الفم الكريهة، حيث يمكن وضع حبات الهيل في الفم لهذا الغرض. كما تفيد أيضاً بإمكانية تسكينه للآلام والأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية.
الألياف: تحتوي الملعقة الكبيرة من الهيل على 3.2 غرام من الألياف الغذائية التي تساعد على الإخراج، وتقليل ما يعبر من الأمعاء إلى الدم من دهون وكولسترول.
المعادن. تحتوي الملعقتان الكبيرتان من الهيل على 1.62 ملغ من الحديد و3.2 ملغ من المنجنيز، يلعب المنجنيز دوراً هاماً في عملية الأيض وتغذية الأنسجة، وكذلك صحة العظام. ويساعد الحديد على تزويد خلايا الجسم بالأكسجين.
صحيفة المواطن