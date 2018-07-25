هيلي بمجلس الأمن: العرب والمسلمون يدعمون الفلسطينيين بالكلام

انتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي الدول العربية والإسلامية “لتحدثها كثيرا عن دعم الفلسطينيين دون منحهم المزيد من المساعدات المالية”
وخصت بالنقد دولا منها مصر والكويت والإمارات.
وسردت هيلي ما قدمته تلك الدول، إلى جانب الجزائر وتونس وباكستان وسلطنة عمان وتركيا -أو لم تقدمه- لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت المندوبة الأميركية خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط أمس “لا توجد مجموعة من الدول أكثر سخاء بكلامها من جيران الفلسطينيين العرب والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الإسلامي”.
وأضافت “لكن كل ما يقال من كلام هنا في نيويورك لا يطعم أو يكسو أو يعلم طفلا فلسطينيا واحدا. كل ما يفعله هو إثارة غضب المجتمع الدولي”.
كما انتقدت هيلي الصين وروسيا أيضا لحديثهما “المنمق عن القضية الفلسطينية” لكنهما لم تقدما سوى 350 ألف دولار ومليوني دولار على الترتيب لأونروا عام 2017″.
وقالت أيضا “حان الوقت لأن تتحرك دول المنطقة على وجه الخصوص وتساعد الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي، بدلا من الاكتفاء بإلقاء خطب من على بعد آلاف الأميال “.
ومن جانبه انتقد السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور تصريحات هيلي قائلا إنها “أهانت حلفاء الولايات المتحدة بطريقة متغطرسة”. أما السفير الصيني الأممي ما تشاو شو فقال “لا نية لنا للتنافس مع أي دول أخرى”.
وتقول شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) التي لا تهدف للربح إن الكويت كانت من بين أكبر مانحين للمساعدات على مستوى العالم مقارنة بالدخل القومي، بينما تأتي الولايات المتحدة في المركز 16.
وقال السفير الكويتي بالأمم المتحدة منصور العتيبي “إن الأرقام والحقائق تتحدث عن نفسها في بعض الأحيان”.
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب المساعدات عن أونروا بعدما شكك في جدواها، وقال إنه ينبغي للفلسطينيين الموافقة على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل، في حين قالت وزارة الخارجية إنه يتعين على أونروا القيام بإصلاحات لم تحددها.
الجزيرة.