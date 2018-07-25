عبد المحمود: تمديد مهامي سيضاعف العبء لخدمة السودان

وصف عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، قرار الرئيس البشير بتمديد فترة عمله في مصر لعام آخر، بأنه ثقة “طوّق بها عنقه”، وأنها ستلقي عليه أعباء مضاعفة لخدمة السودان والعلاقات مع مصر، متعهداً بأنه سيكون على قدر مستوى هذه الثقة.
وأشار عبد المحمود، لـ(اليوم التالي)، إلى أن ما ذكره البشير بأن العلاقات السودانية المصرية في المرحلة المقبلة سيكون لها ما بعدها لتعزيز وتوطيد العلاقات في كافة المجالات، موضحاً أن البعثة السودانية بالقاهرة شرعت في التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد بالخرطوم في أكتوبر المقبل برئاسة الرئيسين، بجانب التحضير للجنة الفنية بين البلدين، مشيرا إلى زيارة الفريق بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقاهرة في الثلاثين من أغسطس والإعداد لها أيضاً.
اليوم التالي.