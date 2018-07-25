هارون: دعم رئيس البرلمان لمكافحة الفساد “غير قابل للمزايدة”

أكد رئيس البرلمان، بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، دعمه لجهود مكافحة الفساد، مشدداً على موقفه الثابت والمبدئي من هذه الجهود وهو غير قابل للمزايدة.
وقال الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان، عبد الماجد هارون في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه أمس، إن رئيس البرلمان “لم ولن ينحاز في قراراته لأي طرف من الأطراف لأنه يستند فيها على لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني والدستور.
وبشأن المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب عبد الله بابكر، أوضح هارون، أن النيابة العامة تقدمت بطلب لرفع الحصانة عن العضو المذكور في 23 نوفمبر 2017م بموجب بلاغ تقدم به الشاكي تحت المادة (159) من قانون العقوبات لسنة 1991م.
وأشار إلى أن المستشار القانوني بالبرلمان بذل جهوداً للجمع بين الشاكي والعضو للتسوية قبل تكملة إجراءات رفع الحصانة، لافتاً إلى أن الإجراء استغرق أكثر من ستة أشهر قبل أن يتم اتخاذ القرار بشأن الموضوع.
وقال هارون إن رئيس البرلمان لا يتمتع بسلطة مطلقة في عملية رفع الحصانات “إنما يمارس دوره في منح الإذن برفع الحصانات عن أي عضو إذا اقتنع بالبينات التي تقدمها النيابة في طلب رفع الإذن، ويعتمد في هذه الخطوة على توصية المستشار القانوني الذي يبني تقييمه لأي طلب على معايير فنية بحتة”.
صحيفة السوداني.