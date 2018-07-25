انهيار عنابر في سجن النهود بسبب السيول

كشف مدير الإدارة العامة للإصلاح والسجون اللواء، حاتم النور، أن السيول التي ضربت مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، يوم الثلاثاء، أحدثت أضراراً كبيرة بسجن المدينة، حيث انهارت حوالي ثلاثة عنابر رئيسية داخله.
وأوضح النور في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن إدارة السجن تمكنت من نقل المساجين وحمايتهم من وقوع الأضرار قبل انهيار العنابر.
وأضاف “برغم ذلك لم تسجل سجلات السجن أي حالة هروب أو إصابة لأي من النزلاء”، مشيداً بيقظة إدارة السجن من ضباط وضباط صف وجنود.
في السياق، أفاد المدير التنفيذي للجنة العليا لتطوير غرب كردفان، الصافي سالم، الأمين العام لمنظمة حمام السلام الخيرية العالمية، بأن جملة المنازل المتضررة في مدينة النهود بلغت حوالي 2500، منها حوالي 1500 تضررت ضرراً كاملاً.
وأكد سالم أن عدد الأسر المتأثرة بهذه السيول والأمطار بلغ 4 آلاف.
وكان الدفاع المدني قد أعلن عن وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين، مع تضرر “2500” منزل وانهيار أجزاء من بعض المؤسسات والمدارس والأحياء وسوق العاصمة في مدينة الفولة، بسبب الأمطار والسيول.
شبكة الشروق