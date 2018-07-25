البرلمان: السجل المدني أساسي لتقييم الدوائر الانتخابية

قالت نائب رئيس المجلس الوطني، بدرية سليمان، إن السجل المدني أساسي لتقييم الدوائر لتحديد القاسم الوطني والانتخابي، مشيرة إلى أهمية الحديث عن نظام مختلط قوائم ودوائر جغرافية حتى لا يخالف ذلك قرارات الحوار الوطني.
وشددت لدى مخاطبتها، يوم الأربعاء، ورشة مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م في يومها الثاني حول انتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والنظام الانتخابي، شددت على أهمية الالتزام بمقررات الحوار في قانون الانتخابات واستصحاب قراراته في نصوصه.
وأفادت بأن الحوار الوطني تحدث عن انتخاب مباشر للرئيس والوالي، وأنه ليس هناك انتخاب غير مباشر في مقرراته، ونوهت لضرورة أن تكون هناك سلطة تقديرية لمفوضية الانتخابات في تحديد أيام الاقتراع متى ما اقتضت الضرورة، ليتوافق ذلك مع مخرجات الحوار.
وأضافت “لا بد أن نؤمّن على الحكم المحلي وكيفية انتخابه، ولابد أن يكون هناك مجلس تشريعي رقابي في المحليات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني”، داعية إلى عدم حرمان الرحل من ممارسة حقهم الدستوري.
شبكة الشروق