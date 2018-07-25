بالفيديو.. هذا الهدف هو الأجمل في كأس العالم 2018

بعد تصويت شارك فيه أكثر من 3 ملايين على موقع الفيفا
حصل الظهير الأيمن لمنتخب فرنسا بينامين بافارد على جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم، روسيا 2018.
ففي تصويت عبر الإنترنت أجراه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وشارك فيه ما يزيد على 3 ملايين مصوّت، تم اختيار تسديدة بافار الصاروخية لصالح المنتخب الفرنسي في الشباك الأرجنتينية والتي اقتنص منها ابن الـ 22 ربيعاً هدفاً مذهلاً الأفضل في البطولة، ليحصد جائزة أجمل هدف في المونديال.
وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم التصويت على أجمل هدف من إجمالي 169 هدفاً تم إحرازها في بطولة كأس العالم من مجموع 64 مباراة.
وكان منتخب فرنسا قد تفوق على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 16 بكأس العالم 2018 وأحرز بافارد الهدف الثاني.