مساعد الرئيس يناشد المعارضين المشاركة في وضع الدستور

ناشد مساعد رئيس الجمهورية، د. فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، يوم الأربعاء، المعارضين في الداخل والخارج، بضرورة المشاركة في وضع الدستور الدائم، باعتباره هماً وطنياً عاماً يستدعي وجود كل السودانيين.وأمّنت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، خلال اجتماعها في القصر الرئاسي، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، على أهمية السعي الدؤوب للوصول إلى سلام دائم، عبر الإسراع في تكوين المجلس الأعلى للسلام بآلياته المختلفة.
وقال وزير الإعلام عضو اللجنة، د. أحمد بلال، إن اللجنة بحثت خلال الاجتماع، ابتدار الحوار حول الدستور والجوانب المتعلقة به، وطالبت الأحزاب بتسمية ممثليها في لجنة الدستور.
ولفت بلال إلى أن الدستور الدائم يرتكز على ما اتفق حوله في الحوار الوطني، وسيجاز من قبل مؤسسة منتخبة ويستفتى عليه الشعب.
وأضاف “اللجنة أوصت بأن يفرد لها اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين، للنظر في شأن معاش الناس والفساد، للخروج بقرارات في هذا الإطار”.
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