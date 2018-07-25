مؤتمر المؤثرين وصانعي المحتوى السودانيين.. توقيع ميثاق الشرف الذي ينص علي ضرورة محاربة الغلو والتطرف والقبلية والعنصرية

أختتمت مساء الأربعاء 25 يوليو الجاري ببرج الإتصالات فعاليات ملتقي المؤثرين وصانعي محتوي وسائل التواصل الإجتماعي السودانين الأول ,والذي نظمته منظمة دار المستقبل للنشر الإلكترونى لمدة يومين برعاية د.تهاني عبدالله عطية وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشارك في الملتقي مجموعة ناشطي التواصل الإجتماعي والمؤثرين واستعرضت جلسات اليوم مجموعة من أوراق العمل , شملت ورقة علمية بعنوان ( نجوم مواقع التواصل الإجتماعي بين الواقع والمتوقع ) قدمها مهندس قصي محجوب , حيث تناولت ورقته عدم التذوييب في بوابة الغير والالتزام بالقيم الي جانب التفكير العقلاني كما تناولت ورقته مفهوم الهندسة المجتمعية وتكنلوجيا الحاضر التي اطلق عليها مصطلح الانسنة اي ( الانسانية )والتي ختمها بالقيم والاستشراف للمستقبل والي جانب ذلك استعرض الملتقي ورقة عمل ثانية بعنوان ( تسويق مفهوم الوطنية عبر منصات التواصل الإجتماعية) للأستاذة سامية جلابي , وورقة عمل بعنوان ( الثقافة السودانية وأحوال الكتابة أثر مواقع التواصل الإجتماعي) قدمها الأستاذ غسان عثمان وتم أيضاً خلال الجلسات مناقشة تجربة (زول كافية – محمد عويضة )
واصدر الملتقي ميثاق شرف صانعو المحتوي الرقمي نص علي ضرورة الالتزام اثراء المحتوي الرقمي السوداني بما يسهم في غرس قيم المواطنة واعلاء قيمة الانسان السوداني وتعزيز اواصر التواصل الاجتماعي بين مكونات المجتمع.
وامن الميثاق علي ضرورة محاربة الغلو والتطرف والقبلية والعنصرية بكافة اشكالها وترسيخ مفهوم القومية السودانية , الي جانب عرض اشراقات العلماء والمفكرين والمبدعيين السودانيين و توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بما يسهم في الحد من الظواهر والسلوكيات السالبة وانتهاك خصوصيات الافراد والجماعات.