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ثقافة وفنون

2018/07/26

2018/07/26


بالفيديو: الفنانة منى مجدي تغالب دموعها في حضرة عازف العود الشهير عوض أحمودي



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أدخل عازف العود الماهر عوض أحمودي الفنانة الشابة منى مجدي في حالة عاطفية مؤثرة عندما ردد معها مقطعاً من أغنية الفنان الكبير محمد وردي (بين الريد والهوى) وذلك خلال إحدى الحفلات التي أحيتها في أحد الكافيهات.

الفنانة منى مجدي لم تتمالك نفسها لحظة ترديد أحمودي المقطع بصوته وأدائه المؤثر (حققنا أحلامنا و العاشق عقبالو) فما كان منها إلا وأن استدارت بظهرها للجمهور في محاولة لإخفاء الدموع التي غالبتها ثم ما لبثت أن عادت لمواجهة الجمهور لإكمال الأغنية التي أدتها بمستو عالٍ من الاحساس.

وأشار كثيرون بأن اللحظة المؤثرة تؤكد ما تميزت به الفنانة النجمة من سمات ومزايا استثنائية من حيث التطريب العالي والتفاعل الصادق مع الأداء تجاوزت به جيلها من المبدعين الشباب من الجنسين .

الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الفنانة منى مجدي تغالب دموعها في حضرة عازف العود الشهير عوض أحمودي

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