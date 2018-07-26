انتقد مقدم قناة زول كافيه على اليوتيوب في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عمل قنوات اليوتيوب السودانية ، وقال إن معظم برامجها هي نقد للحكومة وللواقع الداخلي في السودان، وأنها لا تقدم الوجه المشرق للبلاد رغم أنه اعترف بأن هنالك نماذج مشرفة ومجتهدة ، وطالب بضرورة أن تكون هنالك أعمال مشتركة لتجاوز معضلة الامكانيات وصناعة أعمال تسهم في عكس وجه السودان المشرق للخارج في مجال السياحة كنموذج.
وسخر زول كافيه من الإعلام السوداني الآخر وقال إنه لا يقنع أحداً ، وأبدى تفاؤله في دور ايجابي لليوتيوب في التعريف بالسودان وامكانياته.
وقد عد بعض متابعي وسائل التواصل الاجتماعي هذه الرؤيه تراجعاً من قبل إدارة القناة في توجهاتها ، وربط البعض هذا الموقف بما حدث للقناة من مضايقات وتوقف بسبب البلاغات الكيدية التي أوضحتها القناة.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: زول كافيه ينتقد مهاجمة الحكومة ويطالب بعكس وجه السودان المشرق ورواد التواصل يتهمونه بالتراجع