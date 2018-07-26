بالفيديو: صحفية سودانية تنفعل في وجه المصريين في برنامج تلفزيوني والمقدم يهدئها بعقد الجلاد

انفعلت الصحفية السودانية ميادة كمال أمام المصريين وهي تدفع عن السودان تهمة رعاية الإرهاب والتطرف كما صورها الإعلام والفن المصري من خلال الدراما ، موضحة بأن السودان يعتبر الدولة الوحيدة في المحيط العربي الذي نأي بنفسه عن هذه الأحداث التي انتشرت في مصر وحتى السعودية.
مقدم البرنامج طلب من الفرقة الغنائية المصرية التي صاحبت الحلقة خلال جلسة حوارية في برنامج قهوة الشرق تناولت زيارة السيسي الأخيرة للسودان – طلب أداء أغنية سودانية لفرقة عقد الجلاد لتطييب خاطرها وتهدئة انفعالها.
وفي السياق أقر المصريون بأن الإعلام المصري لم يعد يمثل رأي الشعب المصري تجاه السودان وشعبه ولا يعكس مواقفه ، وأشاروا إلى أن الإعلام والفن المصري يمر بفترة تيه جعلتهم يتجاوزون ما يقدمه ، موضحين بأن الأدوار التنويرية للإعلام المصري في الفترىة الراهنة ظلت مؤجلة .
ومن جهة أخري ذكر المداخلون المصريون في الحلقة بأن أعظم رئيس مصري مر على مصر أمه سودانية وهو الرئيس محمد أنور السادات ، كما أشاروا إلى أن أول رئيس لجمهورية مصر ولد في الخرطوم وهو اللواء محمد نجيب ، موضحين بأنه أوصي بأن يدفن في السودان ولكن الرئيس محمد حسني مبارك خالف هذه الوصية ليتم دفنه بمقابر الشهداء بالقاهرة.
الخرطوم (كوش نيوز)