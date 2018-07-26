إلتقطت كاميرات عدد من السودانيين المشهد البديع لـ قوس قزح الذي ظهر مساء الأربعاء بسماء العاصمة السودانية الخرطوم الماطرِة .
وتسابق السودانيون بكاميراتهم لتصوير هذا المشهد البديع ونشر الصور للظاهرة الكونية النادرة بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي والتي رصدها محرر “كوش نيوز” .
ولفت عالم الفلك السوداني” د. أنور أحمد عثمان” الإنتباه للظاهرة على صفحته بـ فيسبوك قائلاً : هل تشاهدون الآن ظاهرة قوس قزح؟ من يشاهد الظاهرة يصور please .
وأنهمرت الصور للظاهرة من زوايا عدة غاية في الروعة، احتفى بها الجميع وألهبت مشاعرهم واصفين جمالها بالساحر الخلاب.
وتعيش العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان أجواء خريفية غائمة وممطرة، وقد احتجبت الشمس طوال ساعات النهار.
وتشير “كوش نيوز ” إلى أن “قوس قُزح” هو ألوان الطيف التي تظهر في الأفق على شكل قوس، بسبب انكسار الضوء وتحلّله خلال قطرات الماء، وعادة ما يظهر بعد سقوط المطر أو خلاله بشرط شروق الشمس، كما يمكن رؤيته عند الشلالات، وتتمّ الرؤيا شريطة أن تكون الشمس خلف عين الناظر. ويستطيع الإنسان رؤية سبعة ألوان في قوس قزح هي بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل: الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والنيلي، والبنفسجي.
ولا يعتبر قوس القزح فيزيائياً موجوداً، إنّما هو خداع بصريّ يعتمد على زاوية النظر بالنسبة للشمس وقطرات الماء في الجو .
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)
السودانيون يلتقطون مشاهد بديعة لـ “قوس قزح” في سماء الخرطوم.. صور
إلتقطت كاميرات عدد من السودانيين المشهد البديع لـ قوس قزح الذي ظهر مساء الأربعاء بسماء العاصمة السودانية الخرطوم الماطرِة .