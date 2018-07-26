النيابة تحقق اليوم في «إهانة وفد الفنانين مشجعي المنتخب»

تحقق نيابة الأزبكية، اليوم الخميس، في بلاغ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، الذي يتهمها فيه بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقها اعتادت سب الفنانين ومن ضمن ما قامت به ظهورها على قناة الجزيرة المعادية لمصر، كما نشرت عبارات مسيئة لجموع الفنانين على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتفاقم السبب بأسلوب متدن قذفًا وطعنًا في الأعراض بعرض فيديو على قناة الجزيرة.
وتابع: إن ما حدث من قبل المشكو في حقها يعد مخططًا ومؤامرة مدفوعة الأجر.
بوابة فيتو