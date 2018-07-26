بسبب تأخر الراتب .. مزارع يقتل مديره

ألقت الجهات الأمنية في إندونيسيا القبض على مزارع؛ على خلفية قيامه بقتل مديره، الذي تأخّر في صرف رواتبهم.
وفي تفاصيل الجريمة المروعة: قام المزارع البالغ من العمر 54 عامًا بقطع جزء من لحم مديره الثري وطهيه؛ حتى لا تطارده روحه بحسب اعتقاده.
وقام العامل بقتل مديره، بعدما حجب راتبه على مدى 3 سنوات، وكان يدين له بنحو 1500 دولار.
وكان المزارع قد تسلل إلى منزل مديره خلال الليل، وقتله باستخدام منجل وهو نائم، قبل أن يستعين بابنه البالغ من العمر 16 عامًا، لنقل الجثة ودفنها بالقرب من النهر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وبعد أن ألقت الشرطة القبض على المزارع، لم يُبْدِ أي ندم على قتله للرجل، واعترف أنه خطط لقتل صاحب المزرعة على مدى أسبوع قبل تنفيذ الجريمة.
صحيفة المواطن