وزير الزراعة: ساعون لحل قضايا الموسم الزراعي

تعهد وزير الزراعة والغابات دكتور عبدالله سليمان عبدالله بالعمل على حل كافة المشاكل التي تعترض الموسم الزراعي بعد ان انعم الله على البلاد بأمطار غزيرة. وقال انه علي اتصال مستمر مع وزارة النفط لسد العجز في الوقود.
وأوضح الوزير في حوار مع وكالة السودان للانباء ينشر لاحقا ان التحضيرات لهذا الموسم بدأت قبل وقت مبكر ويبشر الموسم بنجاح كبير وانتاجية عالية بمشيئة الله.
وأوضح عن مساع مع وزارة الاستثمار لتنشيط عمليات الاستثمار الزراعي المحلي ومن ثم الاستثمارات العربية وفقا للاتفاقيات المبرمة مشيرا الي الدعم المقدم للاستثمار المحلي داعيا المستثمرين بالاهتمام بجودة المحاصيل والاتجاه الي التصنيع الزراعي.
وأكد الوزير أن البلاد بها مخزون استراتيجي كبير ويمكن القول باننا فى حاجة الى مواعين ،ولا نقص في المحاصيل مشيرا الي ان كل الصوامع بربك والقضارف مليئة بالمحصول الاستراتيجي.
سونا