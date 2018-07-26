مسار: مسؤولون كبار مستمتعون بالذهب و بنك السودان يصدر الذهب لتاجر واحد بـ(دبي)

صوب رئيس لجنة التجار والاستثمار بالبرلمان مهندس عبد الله مسار، انتقادت لاذعة للطريقة التي تتم بها إدارة عملية شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، ووصفها بـ(الخاطئة)، وذكر أن المركزي يريد شراء الذهب بسعر اقل من سعر السوق العالمي، وأن يحتكر بيعه على شخص واحد بسوق دبي في الإمارات العربية المتحدة، وقال مسار أمس : ( البنك يصدر لتاجر واحد في سوق دبي، مستفيد أكثر من الدولة نفسها)، وحرض مسار الحكومة بالسعي لحصول معلومات بشأن الذهب السوداني من بورصة بسوق دبي قائلاً: ( بورصة دبي توضح كل الذهب الوارد من السودان، سواء أكان بطريقة رسمية أو غير رسمية وأسماء كل الموردين)، واتهم مسار مسؤولين لم يسمهم بتعطيل قيام البورصة، وقال : (مسؤولين كبار مستمتعين بالذهب، عشان كده ما عايزين يفكوا، ومصرين يحتكروا)
وشدد على ضرورة محاربة هذه الأشكال من الفساد، وأردف : ( نشتغل في قشور الفساد، ونخلي الفساد الكبير)، وتابع : (عندنا إمكانيات كبيرة وضخمة .. ما ممكن نقعد عطالة ونشتغل سماسرة) وفي الأثناء اعتذر أمس، بنك السودان ووزارة المعادن على نحو مفاجئ من المشاركة في ندوة عن الذهب بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي بحسب صحيفة التيار، فيما وافق جهاز الأمن الوطني والشرطة على المشاركة ووصف مراقبون اعتذار المركزي بالتهرب من المواجهة.
الخرطوم (كوش نيوز)