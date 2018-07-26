سودانيات يتجهن إلى الاستعانة بـ (جنيفر لوبيز)

احتفلت النجمة العالمية (جنيفر لوبيز) بعيد ميلادها الـ49 بنشر صور لها في حسابها الشخصي بانستجرام، وقالت معلقة : ( أهلا بالمرح)، وكشفت ان السر وراء رشقتها هي : شرب كميات كبيرة من الماء وأكل الخضروات وسمك السالمون بالإضافة إلى النوم لاكثر من سبع ساعات في اليوم.
عدد من القروبات النسائية السودانية تداولن الصورة بنوع من الاستياء مؤكدين أن فتاة سودانية في العشرينيات تظهر أكبر منها سناً، وقام عدد منهن بحملة اسموها : ( معا لنصبح جنيفر)،مؤكدين أنهم سيستغنون عن الوجبات الدسمة ويكتفون بالخضروات وشرب الماء بحسب صحيفة آخر لحظة، وكان تعليق إحداهن هو الأطرف قائلة : ( اها عرفنا النوم والموية، السمك من وين؟) في إشارة منها إلى غلاء سعره، فيما قالت أخرى (أكلوا أكلكم ساي ) ومعاً لرفع شعار نعم للسمنة.
الخرطوم (كوش نيوز)