بالفيديو .. احترس من “غلطة العمر”.. 48 مرضاً يُحدثها “الكرش”.. يظهر لسببين وهذا علاجه

حذر أخصائي من أن السمنة أو “الكرش” سبب لأكثر من 48 مرضاً؛ كالسكري، والضغط، وآلام الظهر والمفاصل والركب وغيرها؛ داعياً في هذا الصدد لمعالجته والوقاية منه بالإكثار من شرب المياه والحركة وشرب الماء بالليمون والغذاء الصحي المتوازن.
وتفصيلاً، قال المختص في شؤون الغداء والتغذية الدكتور إبراهيم العريفي لبرنامج صباح السعودية، اليوم، في حديث عن أسباب ظهور الكرش وكيفية التخلص منه؟ “الكرش هو تراكم الدهون في منطقة البطن وبروزها؛ مما يثقل جسم الإنسان، وقد يسبب أمراضاً وآلاماً متعددة.
وحدد “العريفي” سببين رئيسيين لظهور الكرش: تناول وجبة العشاء في وقت متأخر بعد منتصف الليل ثم النوم، وكذلك الإفراط في أكل النشويات “الأرز”؛ مشيراً إلى أن الأرز البخاري مليء بالدهون؛ هو زيت بالأرز؛ مبرراً السبب في بروز الكرش في العشاء المتأخر، وهو أن نسبة الحرق في الجسم بعد المغرب 30٪ ونسبة التخزين 70٪؛ بعكس وجبة الإفطار في الصباح التي تصل فيها نسبة الحرق 100٪.
ولفت إلى أن معالجة الكرش أمر سهل بالتمارين الخاصة بالبطن والمشي والتحكم في كمية ونوعية الأكل؛ مفيداً بأن “شرب الماء الساخن على الريق مهم وجيد في عمليات حرق الدهون بالجسم؛ وذلك لاختلاف ذراته وطاقته عن الماء الدافئ والبارد.
وبخصوص التخفيف من تأثير ولائم العشاء التي تكثر في الصيف بسبب الأفراح والمناسبات؛ أفاد “العريفي” بضرورة تخفيف كمية وجبة الغداء، والمشي لمدة لا تقل عن ساعة بعد تناول العشاء وقبل النوم، والإكثار من شرب الماء ممزوجاً بالليمون.
وحذر من اللجوء للتدخل الجراحي وعمليات التكميم وقص المعدة وشفط الدهون؛ إلا في الحالات المستعصية والمرضية كمن تجاوز وزنه 200كجم، ويكون بعد استشارة طبية، مستغرباً ممن أورزانهم 100- 120 ويلجأون لعمليات قص المعدة؛ مشيراً إلى أن بعض من أجرى تلك العمليات وصفوها بـ”غلطة العمر”؛ مشدداً على الوصية بالرياضة والتحكم في الأكل.
صحيفة سبق