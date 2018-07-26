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منوعات

2018/07/26

2018/07/26


صفاء الليثي: عادل إمام رفض التعاون مع يوسف شاهين بسبب صعوبة أعماله



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فجرت الناقدة السينمائية صفاء الليثي مفاجأة خلال استضافتها ببرنامج 8 الصبح على قناة دى إم سي بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، حيث أكدت أن الزعيم عادل إمام رفض التعاون والعمل مع الراحل يوسف شاهين في أحد الأفلام التي أخرجها شاهين.

وقالت إن شاهين طلب من الزعيم التعاون معه، لكن عادل إمام رفض بحجة أنه لا يفهم طبيعة ونوعية أفلام شاهين، ويخشي عدم نجاح التجربة، ورفضت الليثي نغمة البعض بأن أفلام شاهين غير مفهومة مؤكدة أنه كان يلتقي بالجمهور ويعيش معه أزماته لترجمتها على الشاشات مؤكدة أنه قيمة كبيرة افتقدتها السينما المصرية.

بوابة فيتو

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